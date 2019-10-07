Пермь, , 06:52 — REGNUM Самолет с туристами задержали вылетел с Кипра с задержкой в 16 часов. Однако это не вызвало бунта, поскольку люди ждали вылета в комфортных условиях, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, причины задержки рейса 3 октбяря неизвестны. В соцсети пользователь Ольга П. поделилась впечатлениями, которые вызвали условия пребывания в ожидании вылета. Первоначально было заявлено о задержке на восемь часов. Позже уточнили, что вылет задерживается на 12 часов. В итоге самолет задержался на 16 часов. В качестве компенсации туристам предоставили номера в пятизвездочном отеле в столице Кипра Никосии.

По словам Ольги П., во время обеда туристы громко и радостно обсуждали апартаменты. Все были довольны. Когда люди покидали гостиницу, то им вручили еще и ваучеры на кофе и закуски в аэропорту.

Стоит отметить, что вылет лайнера из Перми на Кипр также задержали, но на четыре с половиной часа.