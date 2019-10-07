Кемерово, , 06:52 — REGNUM В Кемеровской области на досрочную пенсию в 2019 году вышли 211 педагогов, сообщает кузбасское отделение Пенсионного фонда России.

Досрочную пенсию сегодня получают 20 948 педагогов Кузбасса. Минимально необходимый спецстаж для назначения им пенсии — 25 лет. Отмечается, что для работников, которым пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет, сохраняется право досрочного выхода на пенсию.

Тем временем, в региональном отделении ПФР уточнили, что начиная с 2019 года выход на пенсию педагогов определяется с учётом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Назначение пенсии учителям и другим педагогическим работникам образовательных учреждений постепенно переносится с момента выработки специального стажа. После приобретения необходимой выслуги лет они могут либо продолжить работать по специальности, либо сменить сферу деятельности.