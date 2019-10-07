Шанхай, Китай, , 06:16 — REGNUM Шанхайский фестиваль туризма, который завершился 6 октября, привлек рекордные 26,7 млн посетителей из Китая и из-за рубежа, сообщает агентство Синьхуа.

Количество посетителей стало рекордными превысило прошлогодний показатель на 48%, сообщили организаторы. Более 1500 участников из 19 стран и регионов мира, включая страны «Пояса и пути», вроде России, Чехии и Украины приняли участие в параде по случаю открытия фестиваля 14 сентября.

Сотни мероприятий прошло в рамках фестиваля, 79 популярных туристических мест, музеев и галерей предлагали пятидесятипроцентную скидку на вход во время фестиваля. Отметим, что мероприятие проводится ежегодно с 1980 года.