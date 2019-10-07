Новосибирск, , 06:05 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области с наступлением холодов и началом эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ приступило к плановым и внеплановым проверкам соблюдения санитарных требований к микроклимату, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как подчеркнули в ведомстве, требования к параметрам микроклимата обязательны для всех предприятий и организаций, и руководители «обязаны обеспечить соответствие микроклимата в подведомственных организациях».

«В зависимости от типа помещения оптимальные параметры температуры составляют: в жилых комнатах от 20 до 22 °C, в палатах медицинских организаций от 20 до 26 °C, в классах общеобразовательных учреждений от 18 до 24 °C, в помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната от 20 до 24 °C», — напомнили в Роспотребнадзоре.

За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области началось второе «бабье лето».

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В то же время, тепло дали не во все жилые дома.

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