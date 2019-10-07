Пекин, , 05:51 — REGNUM Первый самолет, сконструированный «отцом китайской авиации» Фэн Жу под названием Feng Ru 1 был отреставрирован и переда Китайскому музею науки и технологий по случаю 110-й годовщины авиационной промышленности Китая, передает агентство Синьхуа.

21 сентября 1909 года биплан с четырьмя шасси взлетел в небо в Окленде, штат Калифорния, шесть лет после первого полета братьев Райт. По словам генерального директора Культурного центра Авиационной промышленной корпорации Китая (AVIC) Цай Эрюя, это был первый успешный пилотируемый полет сделанного в Китае самолёта.

Реставрацией планера занимались специалисты из AVIC. Feng Ru 1 имел размах крыла 7,62 метра при длине 7,43 метра и высоте 2,45 метра.