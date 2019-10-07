Пекин, , 05:42 — REGNUM Интернет-платформы почти заменили в Китае традиционные инструменты подачи общественных жалоб, сообщили в Национальной администрации по рассмотрению общественных жалоб и предложений КНР (NPCPA), передает агентство Синьхуа.

За первую половину 2019 года количество жалоб, поданных гражданами через интернет, составило более 50% от их общего числа по стране. Среди них 80% были поданы через мобильные устройства, сообщили в администрации.

Отметим, что система онлайн-жалоб была запущена в 2013 году на платформе популярного в Китае мессенджера WeChat.