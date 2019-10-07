Урумчи, Китай, , 05:36 — REGNUM Туристическая достопримечательность Канас в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая привлекло более 10 млн посетителей в 2019 году, что на 51% больше, чем годом ранее за аналогичный период, сообщает агентство Синьхуа.

Столь стремительный рост специалисты связывают с развитием туризма в Синьцзяне, а также улучшением инфраструктуры и сферы обслуживания в Канасе. Расположенное в Алтайских горах местечко Канас в Синьцзяе является национальным туристическим местом класса 5А благодаря его прекрасным озерам, лесам, лугам и ледникам.

Как сообщало ИА REGNUM, количество китайских туристов, посетивших Израиль за третий квартал 2019 года выросло почти на 35%.

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