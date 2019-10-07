7 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Два врача-хирурга в Нижегородской области были взяты под арест как фигуранты уголовного дела.

Анастасия Степанова, , 05:50 — REGNUM Около месяца назад медиаповестку Нижегородской области всколыхнуло громкое уголовное дело. Фигурантами по нему стали два хирурга. По событиям четырёхлетней давности медиков поместили под арест, что вызвало возмущение в медицинском сообществе — в защиту коллег выступила Ассоциация флебологов России. В начале октября Совет при президенте РФ по правам человека обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой обратить внимание на резонансное дело. В сообщении совета впервые прозвучало, что медики вели активную борьбу «с непрозрачными схемами начисления заработной платы», что и могло стать причиной их неприятностей. ИА REGNUM подробнее изучило ситуацию.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дело медиков»: начало

В середине сентября 2019 года прокуратурой Нижегородской области было распространено сообщение о том, что по подозрению в мошенничестве задержан и помещён под арест главный врач Балахнинской центральной районной больницы, вице-президент Ассоциации флебологов Максим Кудыкин и хирург больницы скорой помощи из Дзержинска Андрей Васягин. Им вменялось, что в 2015—2016 годах, работая вместе, они предложили пациенту приобрести стент, который должен предоставляться бесплатно по программе обязательной медпомощи. Цена стента составила свыше 120 тыс. рублей. В сообщении уточнялось, что по месту жительства и работы фигурантов прошли обыски, а в деле участвует УФСБ России по Нижегородской области.

Надзорное ведомство в то же время объявило горячую линию, на которую предложили звонить пациентам, что столкнулись «с вымогательством со стороны медицинских работников».

Читайте также: Арестованы главврач больницы и хирург: скандал в Нижегородской области

Позиция медсообщества

Через несколько дней после этого в соцсетях появилось открытое обращение от коллег арестованных медиков, которые отмечали, что на тот момент стента, нужного для операции, в медучреждении не было и по этой причине его и предложили приобрести пациенту. Медсообщество вступилось за коллег, назвав их арест по делу пятилетней давности слишком жёсткой мерой, напомнив также, что у обоих врачей — несовершеннолетние дети.

«В 2015 году, спасая конечность пациента, они предложили ему приобрести стент у компании — поставщика этого расходного материала. К сожалению, больница на тот момент стентами для периферийных артерий не располагала. Конечность была спасена, а пациент написал жалобу в соответствующие инстанции, и вот сейчас, спустя почти 4 года врачей внезапно задержали. Менее чем через сутки от момента задержания, 13 сентября суд вынес постановление об аресте наших коллег на 2 месяца», — говорилось в сообщении.

Профессор Сургутского государственного университета Константин Мазайшвили на своей странице в соцсетях отмечал, что сообщество берёт на поруки своих товарищей: «Врачи должны заниматься больными, а не сидеть в тюрьме с уголовниками и наркоманами».

Читайте также: Коллеги арестованного главврача прокомментировали «дело медиков»

От имени Ассоциации флебологов РФ, в которую входят арестованные медики, было написано открытое обращение генпрокурору Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная медицинская палата» Леониду Рошалю, в котором авторы просили «содействовать изменению меры пресечения врачам». За неделю под петицией было собрано свыше 10,5 тыс подписей.

С открытым письмом выступил и коллектив больницы, которую Кудыкин возглавил лишь в июле 2019 года. В письме на имя главы минздрава региона, прокурора области и прочих лиц говорилось, что «за те не полные два месяца, что Кудыкин М. Н руководил больницей, многое изменилось в позитивную сторону».

"Больница к моменту начала работы Кудыкина М. Н. находилась в глубоком многолетнем кризисе. Огромные проблемы в управлении, финансах, катастрофическая ситуация с дефицитом врачей, тотальный пессимизм работников, отсутствие видимых перспектив больницы», — отмечалось в обращении, где перечислялись заслуги нового главврача, в том числе и то, что он выступил гарантом выплат тем медикам, что работали более чем на одну ставку.

Результатом поднятого шума стало внесение нижегородским прокурором Вадимом Антиповым апелляционного представления на решение суда об аресте. Соответствующее поручение выдала Генпрокуратура. Но суд не стал менять меру пресечения, несмотря на позицию надзорных инстанций. Врачи до 10 ноября остаются в СИЗО.

Позиция второй стороны

Пациент, с чьей жалобы закрутилось дело — нижегородский водитель Константин Ш. Он нашёл запрошенные средства, перевёл их на счёт фирмы, чьи реквизиты, по его словам, дал врач. В комментариях телеканалу НТВ он отмечает, что врач обещал, что «через две недели бегать будешь», но результата первая операция не дала. Следующая операция также была платной, хоть и обошлась дешевле. И она не помогла. Через месяц ногу всё-таки пришлось ампутировать. Пациент обратился в прокуратуру с жалобой.

«Врачи защищают своих коллег сути не зная», — писал Константин на своей странице в соцсетях.

Сообщения о своей истории он оставлял в медсообществах с 2018 года. Бывший пациент врачей-хирургов отмечал, что ранее неоднократно обращался в разные инстанции с жалобами, но дело сдвинулось только в 2019 году.

Третья сторона

В этой истории есть и третья сторона — фирма, на счета которой поступали средства от пациента. Известно лишь то, что у ООО основной вид деятельности никак не был связан со сферой медицины. Компания, по данным из сообщения Нижегородского районного суда, занималась торговлей автотранспортными средства и поставку медоборудования не осуществляла.

Мнения

В соцсетях идут бурные дебаты по делу. Мнения разделились. Одни выступают в поддержку арестованных:

«За что? Реально врачам остаётся думать не о спасении пациента, а как бы не «присесть», «Под улюлюканье толпы вы теряете возможность лечиться! Опомнитесь!», «Отсутствовал необходимый элемент, который мог спасти пациента. Его не закупили. То есть это вина не врачей. Почему не обеспечили больницу?», «Очень настораживает ситуация с фото, где врачи фотографируются с деньгами и коньяком, накануне задержания. Очень похоже, что их страницы соцсетей были взломаны», «Какая-то дикость: обвинение в экономическом преступлении, а суд назначает меру пресечения, связанную с лишением свободы, причём, строже, чем предлагает прокуратура», «Где правда? А почему не ставится вопрос о необходимости достойного оснащения больницы, где должны были быть стенты, тогда и проблемы бы не было. Задача врача — оказать квалифицированную помощь, а не изыскивать возможность её осуществить».

А другие предлагают дождаться результатов следствия, напоминая, что дыма без огня не бывает:

«К чему здесь вопли и петиции не ясно. Пусть разбирается суд. Если всё обстоит так как говорят, значит должны отвечать по закону», «А пациенту они не помогли, поэтому он и написал заявление. Давайте без лозунгов и эмоций дождёмся результатов следствия».

В начале октября по данной ситуации высказался Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ), обратившийся к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой обратить внимание «на резонансные преследования медработников за врачебные ошибки». В списке приложенных к письму дел оказалось и нижегородское. В сообщении СПЧ была однако неточность — говорилось о спасении конечности пациенту, хотя на деле ногу всё-таки пришлось ампутировать.

«Медицинский персонал Балахнинской ЦРБ, в которой работают хирурги, связывает возбуждение уголовного дела с их активной деятельностью, направленной на защиту прав медицинских работников, в частности, борьбой с непрозрачными схемами начисления заработной платы», — уточняется в обращении совета.

По вменяемой статье хирургам грозит до шести лет лишения свободы. Расследование этого дела продолжается. Кто прав, а кто виноват, решит суд.