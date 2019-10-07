Пекин, , 05:19 — REGNUM Городской лесной парк Байхэ площадью 120 га в северо-восточном пригороде Пекина был открыт для посещения общественности на празднование Дня КНР, сообщает агентство Синьхуа.

Строительство парка началось в ноябре 2018 года на месте, где ранее располагались мощности по переработке мусора. Теперь же здесь располагается искусственное озеро площадью 5 га, связанное с рекой Байхэ. Также здесь растут разного рода растения, вроде тополей, вязов и других видов деревьев, включая китайскую розу и шалфей.

Напомним, что с 1 по 7 октября весь Китай праздновал 70-ю годовщину со дня образования КНР. Многие китайцы на праздники уезжали в популярные туристические места.