Новосибирск, , 04:23 — REGNUM Вакцинацию от ветряной оспы нужно внести в региональный календарь прививок Новосибирской области, считает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Алексей Ртищев.

С таким предложением, как пишет «Сиб.фм» Ртищев выступил во время круглого стола в областной клинической больнице.

Специалисты подчёркивают, что уровень заболеваемости ветряной оспой в Новосибирске превышает средние показатели по стране и призывают усилить профилактику. Алексей Ртищев, в свою очередь, отметил, что так как сейчас массовой вакцинации от ветряной оспы не проводится, то уровень заболеваемости по сравнению с 50-ми годами прошлого века не снижается. И никакая профилактика или ограничения не могут существенно повлиять на её распространение.

Отметим, что Минздрав России планирует в ближайшие несколько лет расширить национальный календарь прививок, включив в него и вакцинацию от ветряной оспы. Тем временем Алексей Ртищев считает, что проблему нужно начать решать уже сейчас на региональном уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной в Новосибирской области боролись с корью. На конец марта 2019 года в Новосибирске было зафиксировано 84 случая.

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