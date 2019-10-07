7 октября 2019 | Время чтения 1 мин

Москва, , 11:17 — REGNUM В Москве проходит главное гастрономическое событие цикла «Московские сезоны» — фестиваль «Золотая осень», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль Золотая осень на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Фестиваль Золотая осень на Красной площади (слева). Фестиваль Золотая осень на Красной площади (справа) Василий Иванов © ИА REGNUM (слева). Василий Иванов © ИА REGNUM (справа)

Одной из главных площадок проведения фестиваля стала Красная площадь. Здесь гости могут попробовать качественные фермерские продукты, авторские блюда из мяса и рыбы, а также увидеть номера яркой концертной программы.

Фестиваль Золотая осень на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Артисты фестиваля Золотая осень на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Наряду с продуктовыми павильонами на Красной площади можно осмотреть экспозицию сельскохозяйственной техники. Для погружения в атмосферу праздника урожая организаторами были воссозданы фрагменты природных ландшафтов, превративших брусчатку Красной площади в поля и рощи.

На площадках «Золотой осени» посетителей ждут лекции, мастер-классы, экскурсии и спортивные игры. Специально оборудованные площадки приглашают детей принять участие в активных мероприятиях.

Фестиваль Золотая осень на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости фестиваля Золотая осень на Красной площади (слева). Фестиваль Золотая осень на Красной площади (справа) Василий Иванов © ИА REGNUM (слева). Василий Иванов © ИА REGNUM (справа)

Праздник в честь сбора урожая начался 4 октября, а завершится 13 октября.