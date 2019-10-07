Москва, 7 октября 2019, 11:17 — REGNUM В Москве проходит главное гастрономическое событие цикла «Московские сезоны» — фестиваль «Золотая осень», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Фестиваль Золотая осень на Красной площади (слева). Фестиваль Золотая осень на Красной площади (справа)
Василий Иванов © ИА REGNUM (слева). Василий Иванов © ИА REGNUM (справа)

Одной из главных площадок проведения фестиваля стала Красная площадь. Здесь гости могут попробовать качественные фермерские продукты, авторские блюда из мяса и рыбы, а также увидеть номера яркой концертной программы.

Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Артисты фестиваля Золотая осень на Красной площади
Артисты фестиваля Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости фестиваля Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости фестиваля Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости фестиваля Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости фестиваля Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM

Наряду с продуктовыми павильонами на Красной площади можно осмотреть экспозицию сельскохозяйственной техники. Для погружения в атмосферу праздника урожая организаторами были воссозданы фрагменты природных ландшафтов, превративших брусчатку Красной площади в поля и рощи.

Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция сельскохозяйственной техники на фестивале Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция сельскохозяйственной техники на фестивале Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция сельскохозяйственной техники на фестивале Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция сельскохозяйственной техники на фестивале Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция сельскохозяйственной техники на фестивале Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM

На площадках «Золотой осени» посетителей ждут лекции, мастер-классы, экскурсии и спортивные игры. Специально оборудованные площадки приглашают детей принять участие в активных мероприятиях.

Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости фестиваля Золотая осень на Красной площади
Фестиваль Золотая осень на Красной площади
Гости фестиваля Золотая осень на Красной площади (слева). Фестиваль Золотая осень на Красной площади (справа)
Василий Иванов © ИА REGNUM (слева). Василий Иванов © ИА REGNUM (справа)

Праздник в честь сбора урожая начался 4 октября, а завершится 13 октября.