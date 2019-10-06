Прага, 6 октября 2019, 23:54 — REGNUM Певца Карела Готта, скончавшегося 1 октября на 81-м году жизни в Праге, посмертно наградят высшей государственной наградой Чехии. Такое решение, как передает радиостанция Frekvence 1, принял президент Чехии Милош Земан.
«Я награжу Карела Готта орденом Белого льва первой степени в следующем году», — сказал Земан.
Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в Праге скончался певец Карел Готт. Смерть наступила поздно вечером, незадолго до полуночи.
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