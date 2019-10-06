Пекин, , 23:00 — REGNUM В Китае закладывают железнодорожные пути для поездов, двигающихся на магнитной подушке внутри вакуумной трубы со скоростью от 600 до 1000 километров в час, запуск движения поездов запланирован на 2020 год. Об этом сообщает ASIA TIMES.

Китайский высокоскоростной поезд KimonBerlin

Поезд на магнитной подушке или «Маглев» — это поезд, который в процессе движения не касается поверхности рельса, управляемый силой электромагнитного поля. В результате его скорость сравнима со скоростью самолета.

Новая дорога сократит время в пути от Уханя до Гуанчжоу длиной 2200 км до двух часов. Скоростные железнодорожные магистрали между Пекином и Шанхаем, Пекином и Гуанчжоу, на которых поезда развивают скорость до 350 км/ч, в настоящее время загружены на 82%, а в период праздников заполняются до отказа. Технологию создания поездов на магнитной подушке Китай получил в 2002 году из Германии, построив 30-километровую линию между центром Шанхая и городским аэропортом Пудун, по которой поезд двигается со скоростью 430 км/ч.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в КНР началось строительство скоростной железной дороги, которая соединит два крупных мегаполиса — Чунцин и Куньмин на юго-западе страны.

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