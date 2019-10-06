Мадрид, , 22:07 — REGNUM В Мадриде состоялся III Молодежный форум российских соотечественников Испании и Андорры.

На этот раз тема форума: «Вместе с Россией: молодёжный диалог, консолидация и развитие».

Впервые Молодежный форум российских соотечественников в Испании был проведен в 2017 году в Барселоне. Это был формат диалога «на равных», диалога с экспертами.

Молодежь из всех регионов Испании тогда впервые встретилась на одной площадке. В 2018 году форум состоялся в Мадриде и его отличием стало то, что добавилась образовательная программа, а также было положено начало развитию горизонтальных международных связей — на форум приехали представители активной молодежи из Франции.

В 2019 году, помимо всех прочих достижений, форум также стал главной площадкой для работы Молодежного совета российских соотечественников Испании и Андорры и для принятия совместных решений по развитию молодежного движения Испании и Андорры.

III Молодежный форум российских соотечественников Испании и Андорры был направлен на укрепление и развитие молодежного сотрудничества, привлечение молодежи к сохранению исторического и культурного наследия России и к продвижению русского языка и объективного имиджа России, развитие волонтерского молодежного движения, обмен опытом, проектами и идеями, развитие и расширение Молодежного Совета российских соотечественников Испании и Андорры.

Участники форума обсудили планы и задачи движения российских соотечественников на ближайший год. Одной из главных задач, по их мнению, является содействие развитию идеи Бессмертного полка для сохранения исторической памяти о Великой Победе наших предков над фашизмом и нацизмом в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах.

Координатор молодежного движения СОРС Испании и координатор шествия «Бессмертный полк — Мадрид» Виктория Самойлова подняла вопрос о высокой степени важности сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

«Нам необходимо проводить мероприятия по сохранению этой памяти на протяжении всего года, а также мы должны способствовать развитию идеи Бессмертного полка и выйти в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Шествие Бессмертного полка, чтобы отдать дань памяти всем, кто ковал Великую Победу.» — обратилась Виктория Самойлова к молодежи.