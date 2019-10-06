Москва, , 21:59 — REGNUM Лаки для ногтей содержат высокотоксичные соединения — дибутилфталат и формальдегид, которые могут вызвать необратимые процессы в организме человека. Об этом 6 октября сообщили врачи и эксперты программе «Нашпотребнадзор» на телеканале НТВ.

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По словам инженера-исследователя института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Ольги Мулиной, токсичные соединения входят в состав лаков для ногтей и могут вызвать онкологические заболевания (формальдегид) и проблемы с эндокринной и репродуктивной системами организма (дибутилфталат).

Токсиколог Евгений Ковалев подчеркнул, что последствия применения лака для ногтей носят отложенный характер и могут проявиться спустя многие годы. При этом особому риску развития цирроза подвергается печень, а также существует вероятность появления признаков обструктивного бронхита.

Напомним, эксперты советуют обращать внимание на наличие маркировки лака, которая должна быть нанесена на упаковку — 3-FREE или 5-FREE, означающая исключение в его составе 3 или 5 опасных веществ, а также на срок годности товара, так как после его истечения компоненты, входящие в состав лака, образуют новые токсичные соединения.

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