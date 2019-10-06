Южно-Сахалинск, , 21:45 — REGNUM Уже в четвертый раз в Южно-Сахалинске отметили спортивный праздник «День ходьбы».

«Начиналось всё со ста человек. В прошлом году их было уже 1000. В этом — еще больше. Здорово, что столько людей находятся на здоровой волне. К слову, каждую неделю сахалинцы собираются на бесплатных зарядках, занятиях по горному велосипеду, гиревому спорту и фитнесу. Присоединяйтесь и вы! А сегодня я желаю всем успешно преодолеть дистанцию и получить заряд энергии, бодрости и хорошего настроения, — цитирует слова заместителя председателя регионального правительства Антона Зайцева официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.

Праздник начался с традиционной зарядки с представителями общественной организации «Союз сахалинского спорта», которые еженедельно собирают на «Горном воздухе» сотни островитян.

В этом году на СТК «Горный воздух» пришли более 1200 человек. Подъем на канатной дороге во время проведения праздника был бесплатным, поэтому добраться до средней станции комплекса смогли все желающие. Как раз оттуда стартовали участники, которые прошли по маршруту до верхней площадки. Всего около трех километров. На финише всем вручили памятные значки.

Для гостей праздника подготовили и развлекательную программу. В зоне питания все желающие могли отведать плов с бараниной, овощной салат и выпить чай из азербайджанских трав. Насладиться блюдами сахалинцы могли сидя в чил-аут зоне, где разместили кресла-мешки и столики.

Дети стали участниками различных активностей. Например, на средней площадке комплекса развернулась творческая лаборатория, где юные сахалинцы вместе с родителями раскрасили логотипы праздника на футболке. Свои творения они забрали домой.

Кроме этого, юные сахалинцы раскрасили огромный баннер с символикой праздника. Взрослые в это время заняли себя настольными играми, а также соревнованиями по армрестлингу и армлифтингу. В это время на площадке работали фокусники, а на сцене развернулась концертная программа с выступлениями сахалинских артистов.

Завершился праздник соревнованием по перетягиванию каната. Его победителей наградили медалями и кубками, а также вручили подарки от партнеров и спонсоров события.