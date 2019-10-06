6 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Владимир Станулевич, , 21:43 — REGNUM Газета «Магнитогорский металл» от 5 июня 1948 года: «Присуждение высокой правительственной награды — Сталинской премии — это проявление отеческой заботы партии и правительства о новаторах. С огромным воодушевлением и благодарностью Родине — встретили мы сообщение о присуждении Сталинской премии группе инженеров нашего комбината, в том числе и нам за разработку и осуществление схем комплексной автоматизации прокатного стана.

Родовой дом Сталинского лауреата и представителя древнейшего березничанского рода, Михаила Ситкова Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Коллектив цеха КИП и автоматики, окрыленный высокой правительственной оценкой своего труда, еще с большей энергией будет бороться за дальнейшую автоматизацию прокатных станов.

Наше искреннее пожелание — это, чтобы по почину магнитогорцев была проведена аналогичная работа во всех прокатных цехах заводов.

С.Хусид, М. Ситков, лауреаты Сталинской премии» (1).

Сталинский лауреат, уроженец Березника, металлург Михаил Ситков (1907-1979)

Энциклопедический словарь «Мезенский район»: «Ситков Михаил Андреевич (21.11 (н.ст.) 1907, д.Н.Березник Мезенского уезда — 2.05.1979 г, г. Магнитогорск), инженер-металлург, лауреат Государственной премии СССР (Сталинской 2-й степени, 1948). До службы в армии работал в сельском хозяйстве д.Березник. После службы с 1932 г. жил в г. Сестрорецке Ленинградской области. В 1932 — 1935 — шлифовщик станкоинструмент, завода им.Воскова. Окончил вечерний техникум при заводе, Ленинградский индустриальный политехнический институт им.М.А.Калинина, 1940. В 1940—1966 работал на Магнитогорском металлургическом комбинате им.В.И.Ленина (мастер-электрик, инженер, руководитель группы автоматики прокатных станов, в 1961—1966 — руководитель участка в центральной заводской лаборатории автоматизации производства. Государственная премия присуждена за разработку и осуществление схемы комплексной автоматизации прокатного стана» (2).

В огороде одного из домов Большого Березника работают отец и сын. «— В вашей деревне родился лауреат Сталинской премии Ситков, он где жил? — Да вот его дом, соседний». Обошел дом — старинная дверная ручка, как еще в древности делали, крыша с коньком. Во втором этаже занавески — как будто кто живет, на первом окна уже закрыты наглухо. Сруб еще крепкий, но сваи подкачали — середина дома с них сошла.

Владимир, отец, геолог на пенсии, соглашается показать дорогу к обетному кресту на Фельшихинском холме — березничанской достопримечательности. Много говорит о местных жителях история с этим крестом. До 1920 года он стоял в деревне. Советскую власть и кресты трудно совместить, но здесь нашли вариант — крест не срубили, а перенесли на опушку леса неподалеку. Все знали где он, но зла ему не делали. Другой крест, который остался на вершине холма, в Малом Березнике, как говорит Владимир, спилили комсомольцы. К уцелевшему Фельшихинскому кресту, ведут тропки от Большого и Малого Березника — березничане никогда не забывали его. Наверно и маленький Миша Ситков бегал к нему с друзьями. Как и его предки-мальчишки Ситковы, лет 400 бегали к предшественникам этого креста.

Фельшихинский обетный крест срубить при Советсткой власти не решились, а перенесли из деревни на опушку леса Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Николай Окладников, мезенский краевед: «Деревня Большой Березник была основана во второй половине XVI века, а Малый Березник — в первой четверти XVII века. По переписи 1623 года деревня Большой Березник проходит как Деревня Березник Нижней, а в ней крестьян: д.(вдлр — прим. автора) Алимко Власов Ситков, да братья его Ивашко да Офремко… д. Митка Яковлев Ситков… д. Карпик Игнатьев Ситков… здесь было 14 дворов… деревня Малый Березник проходит как Малый Березник за ручьем… в нем три двора.

…в переписи 1646 года (после великого голода на Мезени 1642−1643 гг. — прим. автора) записано: «Деревня Березник Нижней… 2 двора, 11 дворов пустовало. В «Другом Березнике за ручьем» один двор, где «Первушка Иванов Ружников да сын его Олешка» да 2 пустых двора. Всего 13 пустых дворов. Их владельцы покинули свои дворы с женами и детьми «от хлебного недороду з голоду», а где живут, «того выборные люди соцкой и закащик и староста не ведают».

В писцовой книге 1647 года уже записано: «Деревня Березник Нижней, в ней крестьян: д. Фетка Васильев Ситков…» 9 дворов, в том числе 7 пришлых… «А пришли те крестьяне в тое деревню семь человек в нынешнем во 155-м (1647 — Н.О.) году из Устюжского уезда». Пустовало 4 двора, их владельцы «вышли… ис тое деревни з женами и з детьми во 151-м (1643 — Н. О,) году с хлебного недороду и живут»: Климко Власьев, Ефимко Офонасьев и Карпунька Игнатьев «в Сибири», а Митка Яковлев «в Важском уезде и государеве Кокшенской волости…

Основными занятиями жителей обеих деревень были рыбный и морской зверобойный промыслы, скотоводство, охота на птиц и пушных зверей. Занимались крестьяне этих деревень и земледелием. Из сельскохозяйственных культур выращивали в основном ячмень, репу, редьку, картофель и в небольшом количестве рожь, лен, коноплю.

В 1865 году в Большом Березнике был один плотник. Рыбной ловлей были заняты двое, охотой на птиц и пушных зверей — 14 человек, прошением милостыни — 15 человек, в деревне 15 голов крупного рогатого скота, 8 лошадей, из 71 человека в деревне было двое грамотных. Зато в Малом Березнике из 85 жителей было 7 грамотных… рыбной ловлей было занято 6 человек, промыслом морского зверя — 15, прошением милостыни — 4 человека, в отлучке в Архангельской губернии — 2 человека. В деревне 40 голов крупного рогатого скота, 17 лошадей, 200 оленей. В Малом Березнике 3 мукомольных мельницы, в Большом Березнике и в Малом по смолокуренной печи… 80-х годов XIX века часть взрослого населения этих деревень ежегодно на 5−7 месяцев уходила на заработки на местные лесозаводы.

…в 1926 году — в Большом Березнике — 168 человек, в Малом Березнике — 186 человек (больше всего за всю историю обеих Березников — прим. автора). В первой половине 1930-х голов обе деревни объединились под общим названием Березник. В 2008 году здесь проживало 105 человек» (3).

Мемориал землякам-участникам Русско-японской, Первой Мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, жертвам политических репрессий Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Память о славных земляках лучше хранить в деревенских музеях. В мезенской Лампожне так берегут память об Олимпийском чемпионе по лыжам Владимире Кузине, в Жерди — о Герое Советского Союза Александре Торцеве. В Березнике надо сохранить память о Михаиле Ситкове. «— На доме Ситкове нет памятной доски? — спрашиваю — Не забыли земляка?». Владимир с ноткой обиды: » — Есть памятная доска — там, на пригорке, где воинский мемориал». Мемориал, как везде на Мезени, с фамилиями участников русско-японской, Первой Мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, жертв «политических репрессий», и отдельно стенд Михаила Ситкова.

Вряд ли с трассы заедут у мемориалу, а вот в музей заедут. Память о славном земляке, Олимпийском чемпионе Владимире Кузине, в мезенской Лампожне хранит музей при клубе, в Жерди — музей Героя Советского Союза Александра Торцева работает при ТОСе. В Березнике музеем может стать дом, где родился и жил М.Ситков. Это вполне реально потому, что здесь неравнодушные люди объединились в ТОС «Березник».

Памятная доска Михаилу Ситкову в мемориале села Березник Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сайт муниципального образования «Козьмогородское»: «Орган территориального общественного самоуправления «Березник» начал свою работу с апреля 2011 года… До создания ТОС жителями деревни были собраны средства и проведены работы по демонтажу старого обелиска и установки нового обелиска… За время существования ТОС, реализовано 3 проекта…:

Проект «Деревенские улочки»: На улицах нашей деревни много рытвин и ям… Березник, единственная деревня, где нет нормальной отсыпанной дороги… Цели проекта: Обеспечение транспортной доступности к домам жителей д. Березник и объектам жизнеобеспечения.

Проект «Свет в моём селе»: В д. Березник 40 лет не менялись фонари уличного освещения… Реализация… приблизит уровень проживания в деревне по освещённости территории к уровню проживания в городе…

Проект «Завершение проекта по строительству детской площадке»: …на площадке нет карусели и необходимо завершить работы по избушке и качели… проблема решаема приобретением карусели…» (4).

В каждой мезенской деревне на краю обрыва над рекой — скамейка Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Даже мусорной реформой вместе с правительством РФ занимается ТОС «Березник»: «Проект «Сохраним окружающую среду»: …на территории временного размещения отходов накопилось много всевозможных отходов, старая траншея заполнилась и лёгкие отходы — пакеты и бумагу разносит ветром и растаскивается воронами и собаками… необходимо вырыть новую траншею, собрать и утилизировать разнесённые ветром отходы» (4).

Есть надежда, что в Березнике займутся музеем потомка древнейшего березничанского рода, металлурга и лауреата Сталинской премии Михаила Андреевича Ситкова.

Примечания:

«Магнитогорский металл». № 68 от 5 июня 1948 г. Мезенский район. Люди. События. Факты. Энциклопедический словарь. Под редакцией В.И.Дранникова. Архангельск. 2012. С.166 Н.А.Окладников. Мезенские деревни. Архангельск. 2012. С.40−48 Сайт МО «Козьмогородское»

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