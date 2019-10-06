Балашиха, Московская область, , 21:23 — REGNUM На востоке Московской области утром 6 октября выпал снег, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег шёл в утренние часы. Он несколько часов лежал на кустах, ветках, крышах домов, лавочках и ещё зелёной траве. Шиповник, ягоды и даже распускающийся в октябре бутон шиповника, поздние цветы оказались под шапками снега. На лесных дорожках и мощёных тротуарах снег, падая, сразу таял, оставляя под ногами прохожих лужи и осенние листья.

Первый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В дневное время снег стал мокрым и постепенно перешёл в дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 6 октября синоптики предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду, а также дожде, переходящем в мокрый снег.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 8 октября ожидается сильный ветер и дождь со снегом