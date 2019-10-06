Балашиха, Московская область, 6 октября 2019, 21:23 — REGNUM На востоке Московской области утром 6 октября выпал снег, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первый снег
Первый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег шёл в утренние часы. Он несколько часов лежал на кустах, ветках, крышах домов, лавочках и ещё зелёной траве. Шиповник, ягоды и даже распускающийся в октябре бутон шиповника, поздние цветы оказались под шапками снега. На лесных дорожках и мощёных тротуарах снег, падая, сразу таял, оставляя под ногами прохожих лужи и осенние листья.

Первый снег
Первый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Цветущий в октябре шиповник
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шиповник
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шиповник первым снегом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мокрый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег. Скамейка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег на дорожках уже растаял
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В дневное время снег стал мокрым и постепенно перешёл в дождь.

В парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег в лесу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кленовый лист. Первый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 6 октября синоптики предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду, а также дожде, переходящем в мокрый снег.

Листва на дорожке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег на детской горке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег на детской горке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег на детской горке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Папоротник под первым снегом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Цветы под снегом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Первый снег на обломках неубранного старого асфальта после дорожных работ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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