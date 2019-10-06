Москва, , 18:58 — REGNUM Представители Русской Православной Церкви (РПЦ) приняли участие в очередном заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России под председательством руководителя Администрации президента Антона Вайно. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба московского патриархата.

От РПЦ в работе совета, который состоялся 4 октября, приняли участие Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В ходе заседания участники обсудили вопросы, связанные с реализацией международного направления деятельности Совета, в том числе взаимодействие религиозных организаций с МИДом России по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, защита прав верующих на Ближнем Востоке, Украине, в других регионах мира, проведение под эгидой Совета крупных международных межрелигиозных форумов.

Одобрение участников совета получила деятельность РПЦ по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. Так, на средства, пожертвованные российскими верующими, была восстановлена школа в Дамаске, открытие которой состоялось 23 сентября 2013 года.

Напомним, Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации был создан в 1995 году. Он является консультативным органом, осуществляющим предварительное рассмотрение вопросов и подготовку предложений для президента России, касающихся вопросов взаимодействия с религиозными объединениями и повышения духовной культуры общества.

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