Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM Забастовка петербургских работников интернет-магазина Ozon.ru продолжится в понедельник, 7 октября, поскольку требования бастующих не выполнены. При этом число бастующих должно увеличиться. Доставка заказов клиентам будет производиться в минимальном объеме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 6 октября представитель бастующего трудового коллектива.

Напомним, забастовка курьеров петербургского отделения «Озон» началась 5 октября. 6 октября с бастующими встретились менеджеры компании. Однако конкретных результатов эта встреча не принесла.

Как рассказал собеседник агентства, в связи с этим участники забастовки, которых только сегодня было более 70 человек, решили продолжить бастовать и завтра. Причем, в понедельник количество участников стачки увеличится, поскольку в будний день в сменах по подготовке и доставке заказов занято большее число сотрудников.

Состав требований после сегодняшней встречи с представителями руководства компании не изменился. Они, как уже сообщалось, поделены на первоочередные, от которых зависит прекращение забастовки, и те, на удовлетворение которых работники готовы дать руководству месяц, при условии, что каждую неделю будет прогресс в решение этих проблем.

Представитель бастующих работников интернет-магазина «Озон» «Работники составили список требований, передали его руководству. Теперь всё зависит о того, как будет вести себя менеджмент. Если они готовы начать выполнять наши требования, то можно будет обсудить приостановку забастовки. Но пока нет речи о том, чтобы они со своей стороны проявили заинтересованность в выполнении требований бастующих. С их стороны звучали абстрактные обещания, что «мы разберемся, пересчитаем и всё поправим, главное — начать работать». Но такие объяснения никого из работников не устроили, и сейчас основное настроение — продолжать забастовку».

Отвечая на вопрос, выходили ли на контакт с бастующими представители властей, собеседник ИА REGNUM ответил: «Из властей только полиция два раза приезжала, ее вызывал менеджмент, но они оба раза просто взяли объяснения и уехали».

Как ожидают бастующие, возможно, с началом рабочей недели создавшейся ситуацией заинтересуется петербургская трудовая инспекция.

Представитель бастующих также сообщил, что сейчас клиентам Ozon.ru в Петербурге доставляется менее 5% заказов. Причем, это делают не штатные работники магазина, а те, кто оформлен в качестве индивидуальных предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, бастующие требуют от компании «Интернет-решения», которая руководит магазином «Озон» в России, решить порядка 10 проблем. Прежде всего, бастующие требуют, чтобы им выплатили зарплату за сентябрь в полном, а не сокращенном объеме, компенсировать расходы на бензин Аи-95, разрешить не выезжать на адреса, выставленные по ошибке, и не взыскивать с доставщиков деньги за то, что заказчик сам отказался от товара. Кроме того, целый ряд требований касается организации рабочего процесса.

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