Киев, , 17:42 — REGNUM Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни. Об этом сообщила артистка Римма Зюбина на своей странице в соцсети Facebook.

«Свет, это то, что излучала она.. — написала Зюбина. — Светлая память тебе, Светлая девочка Марина Куклина».

Причины смерти актрисы, сыгравшей в 49 фильмах и сериалах, пока не сообщаются.

Марина Куклина была известна по ролям в таких фильмах, как «Возвращение Мухтара — 5», «По законам военного времени-2», «Пес», «Анна Герман», «Женский доктор» и др.

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