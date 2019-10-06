Екатеринбург, , 16:42 — REGNUM Каллиграфист и художник Покрас Лампас восстановил в Екатеринбурге свою испорченную работу. На это у него ушло меньше суток, пишут местные СМИ.

Теперь на Площади Первой пятилетки находится арт-объект, выполненный по скорректированному эскизу. Работы Покрас начал 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в рамках фестиваля «Стенограффия» художник создал супрематический крест. Рабочие в ходе ремонта дороги залили его гурдоном. В августе Лампас собирался восстановить объект, но вмешались православные активисты, которым не понравилось изображение креста на асфальте.

После переговоров стороны пришли к компромиссу. Художник изменил эскиз, убрав оттуда крест.

Читайте ранее в этом сюжете: Покрас Лампас вернулся в Екатеринбург переделывать испорченный арт-объект