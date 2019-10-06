Лондон, , 16:30 — REGNUM Экс-барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер, которому в ближайшее время должно было исполниться 81 год, скончался 6 октября. Об этом сообщается на официальной странице британского музыканта на странице в соцсети Facebook.

«Джинджер мирно скончался этим утром (6 октября), — говорится в сообщении. — Спасибо всем за ваши добрые слова».

Причины смерти музыканта, который в последнее время серьезно болел, не уточняются.

Напомним, Бейкер вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом в 1966 году основал рок-группы Cream.

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