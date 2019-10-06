Москва, , 16:17 — REGNUM В выставке дизайн-решений «Город: детали», проходившей с 3 по 5 октября в Москве на ВДНХ, было представлено более 250 дизайнерских проектов по благоустройству городской среды современного мегаполиса. Об этом 6 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

«Не на картинке, а визуально, предложить для москвичей новое слово в малых формах, в благоустройстве, в оборудовании парков и скверов. Для того, чтобы мы могли в рамках программы «Мой район» выбрать с помощью москвичей, которые тоже могут голосовать за те или иные новые проекты», — отметил мэр.

В конкурсе проектных решений по организации городской среды приняли участие жители из 20 российский и 2 зарубежных городов. Представленные работы оценивались по нескольким номинациям. В итоге экспертного и народного голосования лучшими работами, из 140 заявленных, признаны проекты из Алма-Аты, Москвы и Санкт-Петербурга, победившие в номинациях «Уличная мебель», «Детская площадка» и «Арт-объект».

Напомним, по итогам конкурса «Город: детали» формируется каталог лучших проектов, которые возможно использовать в качестве примера при формировании комфортной городской среды.

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