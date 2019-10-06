Когалым, Югра, , 16:08 — REGNUM Пенсионер из Когалыма ускорил своё переселение из аварийного дома, обратившись в прокуратуру. Сейчас он проживает в благоустроенном жилье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Пенсионер проживал в многоквартирном жилом доме, который в июле 2017 года был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако администрация Когалыма не предоставила ему благоустроенное жильё, а срок отселения дома определила в 2022 году.

Прокурор города обратился в суд с заявлением, что гражданин вынужден проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Требования надзорного ведомства были удовлетворены, а пенсионер переехал в благоустроенную квартиру.