Москва, , 16:04 — REGNUM Синоптики обещают, что на будущей неделе (7 — 13 октября) в столичный регион придет относительное тепло. Об этом сегодня, 6 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, температура воздуха в столичном регионе 6 и 7 октября будет невысокой — +2…+5 градусов, а потом постепенно начнет повышаться.

8 октября обещают уже +5…+6 градусов, а 9 октября — +6…+8 градусов.

А вот в четверг, 10 октября, будет уже около +10 градусов, по области +8…+13, в пятницу, 11 октября, — от +9 до +14 градусов. Температура воздуха ночью при этом будет опускаться до +4 до +6 градусов.

Погода будет облачной, но с пояснениями. Осадки небольшие.