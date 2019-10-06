Москва, , 15:07 — REGNUM Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой обратить внимание на резонансные уголовные дела, в рамках которых медики привлекаются к уголовной ответственности. В частности, Совет просит Чайку поручить прокурорам регионов проверить законность и обоснованность привлечения врачей к ответственности, а также учесть «позицию врачебного сообщества при формировании процессуальной позиции прокуратуры».

Совет обращает внимание Генпрокуратуры на случаи в Нижегородской и Астраханской областях.

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Так, в Нижегородской области в настоящее время в СИЗО находятся двое сердечно-сосудистых хирургов.

«Медицинский персонал Балахнинской ЦРБ, в которой работают хирурги, связывает возбуждение уголовного дела с их активной деятельностью, направленной на защиту прав медицинских работников, в частности, борьбой с непрозрачными схемами начисления заработной платы», — отмечается в сообщении СПЧ.

В Астраханской области СПЧ указал на три случая, причем врачи уже привлечены к уголовной ответственности.

«Имеющаяся в отрытом доступе информация об обстоятельствах привлечения указанных лиц к ответственности вызывает обеспокоенность Совета», — заявили в СПЧ. Кроме того, в Совете уточняют, что врачебное сообщество в целом расценивает все перечисленные случаи, как врачебные ошибки и настаивает на невиновности коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября по ходатайству следователя как фигурант дела о хищении средств у пациентов под стражу взят главврач одной из балахнинских больниц. В деле фигурирует также хирург из больницы скорой помощи Дзержинска. Следствие считает, что в 2015—2016 годах фигурант из Балахны, который на тот момент работал завотделом Приволжского федерального медицинского исследовательского центра, являясь участником операций в дзержинской больнице, под предлогом покупки дорогостоящего медоборудования, которое предоставляется безвозмездно по программе, «похитил у пациента денежные средства». В общей сложности тремя частями было похищено 362 тыс. рублей. Причем пациент решил обратиться в правоохранительные органы спустя четыре года после проведенной операции.

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За хирургов вступилась Ассоциация флебологов России, которая направила обращение генпрокурору Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная медицинская палата» Леониду Рошалю, в котором поставила вопрос об освобождении медиков из-под стражи. Ранее прокурору Нижегородской области было внесено апелляционное представление по вопросу изменения меры пресечения в отношении врача Генпрокуратурой РФ. Однако 2 октября решением Нижегородского областного суда главврач Балахнинской ЦРБ был оставлен в СИЗО.