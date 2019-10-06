Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Руководство интернет-магазина Ozon провело встречу с бастующими сотрудниками и пообещало выполнить одно из их требований. Встреча состоялась сегодня, 6 октября.

Напомним, что забастовка курьеров петербургского отделения интернет-магазина Ozon началась накануне 5 августа. По неподтвержденным данным, бастующих около 200 человек, в основном — это курьеры доставщики.

на сегодняшней встрече присутствовали 80 бастующих. Со стороны руководства приехали региональный директор Владислав Лансбергис и генеральный директор по доставке по России Нил Спикет. Генеральный директор российского отделения Ozon Александр Шульгин на встречу не прибыл.

Спикет сообщил, что руководство компании обещает устранить проблемы с некорректными расчетами в начислениях заработной платы в ближайшие два дня — 7 и 8 октября. Остальные требования будут рассматриваться руководством либо в течение недели, либо в течение месяца.

«Сформировано два списка вопросов: в первом — срочные, по ним решения будут в течение недели. Обсуждение и решение вопросов из второго списка будет происходить в течение октября месяца», — сообщили в компании.

Также руководство Ozon принесло извинения клиентам, которые не могут получить свои посылки из-за забастовки.