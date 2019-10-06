Москва, , 15:06 — REGNUM Изучать церковнославянский язык призвал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Свой призыв Смирнов сделал 6 октября во время эфира передачи «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз».

Протоиерей Димитрий Смирнов Иван Шилов © ИА REGNUM

В передаче протоиерей Смирнов отвечал в прямом эфире на вопросы телезрителей. Один из зрителей посетовал, что во время церковной службы не понимает большую часть того, что на церковнославянском говорит священник. Далее зритель спросил, для чего создана эта речевая недоступность и нельзя ли вести службы на современном русском языке.

В ответ на это Смирнов заявил, что речевая недоступность находится лишь в голове у зрителя, в его лености и нежелании выучить язык, в котором, по словам протоиерея, нужно выучить около двух десятков слов.

Далее Смирнов пояснил, что церковь не должна подстраиваться под леность людей, не желающих учить родной язык и переиначивать под них двухтысячелетний строй церкви. Современный язык, по словам Смирнова, это язык газет и телевидения, а на церковнославянском «не написано ни одной плохой книги». Поэтому ребёнка, по мнению Смирнова, следует научить сначала не английскому, а церковнославянскому, а потом, может быть, греческому, потому что «мы от греков восприняли нашу веру».

Церковнославянский, как пояснил Смирнов, язык настоящий, а современный язык нет, так как одной из проблем современного русского языка является большое количество в нём англицизмов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о методах борьбы с нецензурной лексикой, предложенных протоиереем Дмитрием Смирновым.

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