Таллин, , 14:49 — REGNUM В министерстве финансов Эстонии поручили налогово-таможенному департаменту проверить факты нарушения закона при найме работников из третьих страх по договорам аренды рабочей силы. Об этом 2 октября со ссылкой на письмо министра финансов Эстонии Мартина Хельме в Налогово-таможенный департамент сообщает ERR.ee.

Министр финансов отметил, что в стране массово работают граждане Украины, которые работают в Эстонии по договорам аренды рабочей силы с фирмами, которые находятся в Польше. Польские фирмы отправляют украинских рабочих в командировку. И таким образом с арендуемой рабочей силы не уплачиваются налоги.

Однако Хельме предполагает, что во многих случаях привлечение граждан Украины на работу в Эстонию путем договоров аренды на самом деле таковым не являются, так как трудовые мигранты работают в Эстонии не на основании командировки.

«Если находящееся в Эстонии «предприятие-пользователь» само привлекает работников с Украины, эти работники перемещаются непосредственно между Украиной и Эстонией, а в Польше лишь оформляют разрешение на работу, но ни одного дня там не работают, то речь идет о видимости аренды рабочей силы, и, согласно Закону о налогообложении, их фактическим работодателем следует считать находящееся в Эстонии «предприятие-пользователь», — подчеркнул министр.

Министр поручил Налогово-таможенному департаменту провести проверку для установления фактов «фиктивных трудовых отношений», сообщает ERR.ee. В министерстве также планируют проверить польские фирмы-посредники. Если окажется, что эти фирмы работают в Эстонии, то в таком случае налоги «на рабочую силу» они должны платить в Эстонии. И при найме работников они должны руководствоваться эстонским законодательством.

Планируется, что данные проверки будут носить систематический характер и о их результатах Налогово-таможенный департамент будет отчитываться перед министром.

Напомним, ранее в МВД Эстонии неоднократно заявляли о фактах нарушения трудовыми мигрантами из Украины эстонского законодательства.