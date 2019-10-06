Нижний Новгород, , 14:09 — REGNUM В ближайшие несколько часов в Нижегородской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Ожидается дождь с мокрым снегом, которые будут сопровождаться усилением ветра до 18 м/с. Такая погода продлится до утра 7 октября.

Спасатели предупреждают, что в таких условиях водители должны быть особенно внимательными, поскольку на мокрой и скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 4−5 раз, при выполнении поворота увеличивается опасность не справиться с управлением.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 октября в Гагинском районе регионе опрокинулся автобус с туристами из Саратовской области. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. В результате ДТП пострадали 20 человек.