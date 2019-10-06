Сухум, , 13:02 — REGNUM Астраханская региональная общественная организация «Комитет солдатских матерей» посетила российскую военную базу в Абхазии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Российская военная база в Абхазии Алексей Матвеев

Председатель совета ветеранов Кировского района Анатолий Гущин, вдова летчика Людмила Прокофьева, ветераны боевых действий и другие представители комитета встретились с командованием воинской части, военнослужащими по призыву и юнармейцами соединения.

Представителям комитета была проведена экскурсия по соединению. Они посетили столовую, казармы, ознакомились с бытом военнослужащих, а также побывали в войсковом храме и медицинском пункте.

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