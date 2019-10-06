Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге продолжается забастовка курьеров интернет-магазина «Озон». Об этом сегодня, 6 октября, сообщают местные СМИ.

На данный момент бастуют около 60 сотрудников компании. В бастующим курьерам прибыло начальство из Москвы, было проведено собрание.

Один из представителей бастующих рассказал, что никаких конкретных решений руководство компании пока не приняло и ни один спорный пункт не урегулирован. Обсуждается формирование коллективного спора и создание профсоюзной ячейки.

Бастующие требуют от компании «Интернет-решения», которая руководит магазином «Озон» в России, решить 10 проблем. Большинство вопросов касается организации рабочего процесса. Так, бастующие требуют, чтобы им выплатили зарплату за сентябрь, а также компенсации за бензин марки Аи-95, а не какой-то другой. Также бастующие курьеры требуют разрешить не выезжать на адреса, выставленные по ошибке, и не взыскивать с доставщиков деньги за то, что заказчик сам отказался от товара.

Стоит отметить, что в «Озоне» не считают произошедшее забастовкой и обвиняют курьеров в том, что они якобы не вышли на работу. При этом представители руководства компании обещают рассмотреть все обращения и устранить все неточности, если таковые имеются всего за два рабочих днях.

Бастующие считают, что за два дня все проблемы не решить.