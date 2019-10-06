Москва, , 11:46 — REGNUM Метеорные дожди Дракониды и Ориониды смогут наблюдать в октябре жители России. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Метеоритный поток Дракониды, связанный с кометой Джакобини — Циннера, достигнет максимальной интенсивности 9 октября. Рекомендуется его наблюдать после часа ночи, когда Луна, находящаяся в близкой к полнолунию стадии, скроется за горизонт. Этот метеоритный дождь отличается переменной активностью — в 2019 году активность составит ZHR=10+, тогда как максимум, зафиксированный в 2011 году, составил ZHR=300.

Поток Ориониды достигнет стадии максимальной интенсивности (ZHR=20) 21 октября. К этому времени Луна перейдёт в фазу последней четверти, однако будет располагаться недалеко от радианта, что может незначительно помешать наблюдению метеоритного дождя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 4 по 10 октября в Москве проходит Всемирная неделя космоса. В эту неделю в Музее космонавтики, Доме-музей академика С.П. Королева, Московском планетарии и на других площадках проходят тематические экскурсии, показы фильмов, а также встречи с космонавтами, астрономами и астрофизиками.

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