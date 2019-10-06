Киев, , 11:37 — REGNUM Украинец пытался выехать за границу по поддельному румынскому паспорту

Гражданин Украины пытался выехать из страны по поддельному заграничному паспорту гражданина Румынии. Об этом 5 октября сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера вечером в пункт пропуска «Тиса» в направлении выезда из Украины прибыл микроавтобус «Mercedes». Во время проверки документов у пассажиров автомобиля пограничный наряд обнаружил загранпаспорт гражданина Румынии с признаками подделки. Эксперты по проверке решили осмотреть документ углубленно и установили, что он не соответствует установленному образцу», — говорится в сообщении ведомства.

«Впоследствии у псевдорумына, предъявившего на контроль поддельный иностранный документ, пограничники Чопского отряда нашли действительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Правонарушителем оказался 50-летний житель Черновицкой области. Поддельный документ пограничники изъяли, правонарушителя привлекли к ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины», — подытожили в госпогранслужбе.

Напомним, ранее на польско-украинской границе был задержан гражданин Украины, у которого изъяли 25 поддельных иностранных документов. У задержанного изъяли 21 паспорт гражданина Румынии, 2 паспорта гражданина Республики Болгария и еще 2 водительских удостоверения Литовской Республики. По словам задержанного, документы предназначались для трудовых мигрантов из Украины, находящихся на заработках в странах Западной Европы.