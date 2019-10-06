Москва, , 11:26 — REGNUM Известный российский актер и режиссер Федор Бондарчук пришел на презентацию своей новой картины «Вторжение» с двумя внучками, соответствующее видео появилось 6 октября в социальных сетях актрисы Ирины Старшенбаум.

Мероприятие прошло в Москве на фестивале Comic Con Russia 2019, где накануне Бондарчук давал пресс-конференции по поводу премьеры его новой работы.

Во время презентации картины «Вторжение», являющейся с одной стороны продолжением истории, рассказанной в фильме «Притяжение», но с другой — самостоятельной лентой, Бондарчук отметил влияние популярного видеоблогера Евгения Баженова на его новый фильм.

Напомним, Баженов, известный как BadComedian подверг резкой критике фильм Бондарчука в своем блоге на YouTube, ввиду того, что он пользуется широкой популярностью и собирает много просмотров, он не может игнорироваться ни Бондарчуком, ни другими объектами критики Баженова.

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