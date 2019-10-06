Анкара, , 11:40 — REGNUM Рейтинг самых длинных и трудных, по их мнению, слов в русском языке составили журналисты в Турции. Список, состоящий из восьми слов был опубликован в издании Medya Gunlugu.

В статье отмечается, что не все турецкоязычные граждане могут справиться с произношением некоторых слов в русском языке. А тем, кто полагает, что освоил русский язык, отличающийся от турецкого артикуляцией и принадлежащий к совершенно другой языковой семье, автор статьи предложил потренироваться в произношении слов из предложенного списка.

В список вошли восемь слов русского языка, содержащих до 32 букв. Самое длинное из них содержит 32 буквы, это слово — «рентгеноэлектрокардиографический», при этом поясняется, что сейчас оно несколько устарело и употребляется крайне редко.

Кроме того, в список вошли слова: частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.

В статье обращается особое внимание на самое короткое, состоящее из 19 букв, слово из списка, «достопримечательность». Читателям рекомендуется потренироваться в его произношении, ведь именно это слово из предложенного списка используется чаще всего иностранцами, особенно туристами, при приезде в Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным профильных исследований, русский язык занимает в Европе пятое место по числу изучающих его студентов.

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