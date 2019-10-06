Амстердам, , 09:55 — REGNUM Ребрендинг имиджа страны решило провести правительство Нидерландов, отказавшись ради этого от названия «Голландия». Об этом 6 октября сообщает портал Adformatie.

Власти страны решили представлять Нидерланды только под этим именем на международном уровне. Это связано с тем, что, по мнению правительства, у иностранных туристов название «Голландия» ассоциируется с кварталом красных фонарей в Амстердаме и легальным употреблением наркотиков.

Новый имидж страны будет строиться исключительно вокруг названия «Нидерланды». Это название станет своеобразным международным брендом и будет активно продвигаться на различных международных мероприятиях, вроде конкурса «Евровидение-2020».

Ребрендинг коснётся также и спортсменов, которые будут представлять страну на Олимпиаде-2020 в Токио. Кроме того, имидж сменит и футбольная сборная страны. Новый национальный бренд Нидерландов будет представлен этой осенью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении правительства Нидерландов прекратить к 2022 году добычу газа на месторождении в провинции Гронинген из-за серии землетрясений в этом районе.

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