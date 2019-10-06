Анкара, , 09:08 — REGNUM Управление по защите персональных данных Турции (KVKK) наложило штраф на американскую компанию Facebook за нарушения, приведшие к утечке личной информации пользователей социальной сети. Постановление KVKK опубликовано на сайте ведомства.

В заявлении KVKK говорится, что в результате нарушений со стороны американской компании были скомпрометированы персональные данные 280 959 пользователей Facebook в Турции. Проверка ведомства показала, что администрация социальной сети не приняла всех необходимых административных и технических мер для защиты личных данных.

Общая сумма штрафа составила 1,6 млн лир ($282 тыс), при этом часть штрафа (450 тыс лир) была наложена на Facebook за то, что компания не уведомила власти о нарушении конфиденциальности личных данных граждан Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года KVKK также накладывало на Facebook штраф за аналогичное нарушение в сфере защиты персональных данных. Тогда размер штрафа составил $270 тыс.