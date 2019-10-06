Киев, , 08:14 — REGNUM Врача-трансплантолога, у которого ранее при обыске изъяли около $1 млн отпустили под домашний арест. Об этом 5 октября написала бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вчера Голосеевский районный суд отпустил под домашний арест заведующего отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии Олега Котенко», — написала Ульяна Супрун.

Напомним, ранее в Киеве Заведующего отделением трансплантации печени Олега Котенко обвинили в получении взятки в размере $20 тыс. При обысках, проведенных у него в кабинете, дома, а также в банковской ячейке, изъяли порядка $1 млн.