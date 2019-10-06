Ханты-Мансийск, , 08:08 — REGNUM В Югре проживает восемь человек старше 100 лет. Об этом сообщает РИЦ Югра со ссылкой на данные отделения Пенсионного фонда России по ХМАО.

Гаэтано Беллей. Бабушка и внучка (фрагмент)

Все восемь долгожителей — женщины. Самый старший из мужчин живёт в Сургуте и ему исполнилось в этом году 98 лет.

Отмечается, что в целом в Югре проживает более 15,1 тысяч человек от 80 лет и старше — это почти 1% от населения округа. Из них 73,5% — женщины. Трудовую деятельность продолжают 54 человека.

Кроме того, число долгожителей в Ханты-Мансийском автоном округе за последние два года увеличилось на 3,3 тыс. человек.