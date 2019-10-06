Амстердам, , 07:58 — REGNUM Соглашение о национальном ребрендинге подписали в Голландии лидеры бизнеса, совет по туризму и правительство. Решение не использовать никакого другого названия страны кроме «Нидерланды» будет воплощено в жизнь до конца текущего года, сообщает The Guardian.

По мнению поддержанных правительством авторов идеи, название Голландия носит негативную коннотацию, поскольку ассоциируется с легализованными в стране легкими наркотиками и амстердамским кварталом красных фонарей (район легализованной секс-индустрии).

«Было решено, что предпочтительно использовать Нидерланды, официальное название нашей страны», — цитирует издание пресс-секретаря голландского МИДа.

Ожидается, что принятое решение будет стимулировать экспорт, развитие туризма и спорта, а также способствовать распространению «голландской культуры, норм и ценностей».