Амстердам, 6 октября 2019, 07:58 — REGNUM Соглашение о национальном ребрендинге подписали в Голландии лидеры бизнеса, совет по туризму и правительство. Решение не использовать никакого другого названия страны кроме «Нидерланды» будет воплощено в жизнь до конца текущего года, сообщает The Guardian.
По мнению поддержанных правительством авторов идеи, название Голландия носит негативную коннотацию, поскольку ассоциируется с легализованными в стране легкими наркотиками и амстердамским кварталом красных фонарей (район легализованной секс-индустрии).
«Было решено, что предпочтительно использовать Нидерланды, официальное название нашей страны», — цитирует издание пресс-секретаря голландского МИДа.
Ожидается, что принятое решение будет стимулировать экспорт, развитие туризма и спорта, а также способствовать распространению «голландской культуры, норм и ценностей».