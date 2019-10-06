Москва, , 07:36 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по профилактике гриппа, который неизбежно сопровождает холодный сезон в России. рекомендации опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Наиболее эффективной предупредительной мерой против гриппа является прививка. Если сделать прививку от гриппа до начала эпидемического сезона, то с большой долей вероятности можно не подхватить это заболевание.

Хорошей профилактической мерой является сокращение времени пребывания в местах массового скопления людей, а также в общественном транспорте. Если же этого не избежать, то можно пользоваться специальной медицинской маской и стараться избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания гриппом. Это прежде всего чихание и кашель.

После возвращения домой с улицы и из общественного транспорта следует тщательно мыть руки с мылом. Также неплохо промывать полости носа.

В помещении рекомендуется проводить регулярные проветривания и делать влажную уборку. Также можно увлажнять воздух.

В целом, не стоит забывать и о здоровом образе жизни. Это прежде всего здоровое питание, а также умеренные физические упражнения и полноценный сон.