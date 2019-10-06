Екатеринбург, 6 октября 2019, 08:24 — REGNUM В Екатеринбурге самые лучшие показатели питьевой воды в сентябре зафиксированы в Чкаловском районе города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
Отметим, что в августе лидером по этим и другим показателям был Ленинский район города.
Напомним, что контроль качества холодной питьевой воды проводится в Екатеринбурге ежемесячно специалистами «Водоканала». Помимо исследований на «цветность» и «окисляемость перманганатную» берутся пробы на содержание вирусов, бактерий и паразитов — во всех районах города они на нуле.
Также вода исследуется на содержание антигенов ротавируса и вируса гепатита А. Во всех взятых пробах также нулевые показатели.