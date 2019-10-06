Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM В Екатеринбурге самые лучшие показатели питьевой воды в сентябре зафиксированы в Чкаловском районе города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

«В частности в Чкаловском районе значение показателя «цветность» остановилось на значении 8,39 град (предельно-допустимый — 20,00 град), а среднегородское значение этого показателя — 9,47 град. «Окисляемость перманганатная» (показывает содержание в воде органических соединений) — при допустимом нормативе 5,00 и при среднегородском значении 3,22 в Чкаловском районе в сентябре зафиксировано на точке 3,10», — уточнили в администрации Екатеринбурга.

Отметим, что в августе лидером по этим и другим показателям был Ленинский район города.

Напомним, что контроль качества холодной питьевой воды проводится в Екатеринбурге ежемесячно специалистами «Водоканала». Помимо исследований на «цветность» и «окисляемость перманганатную» берутся пробы на содержание вирусов, бактерий и паразитов — во всех районах города они на нуле.

Также вода исследуется на содержание антигенов ротавируса и вируса гепатита А. Во всех взятых пробах также нулевые показатели.