- Война. Хроника 1941−1954 г.г. 7 октября: ведутся бои за Советское Заполярье.
Москва, 7 октября 2019, 03:00 — REGNUM 7 октября 1944 года в Советском Заполярье началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция. Она проводилась с целью разгромить группировку германских войск на Крайнем Севере и освободить Советское Заполярье.
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