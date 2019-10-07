Война. Хроника 1941-1945 г.г Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1954 г.г. 7 октября: ведутся бои за Советское Заполярье.

Москва, , 03:00 — REGNUM 7 октября 1944 года в Советском Заполярье началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция. Она проводилась с целью разгромить группировку германских войск на Крайнем Севере и освободить Советское Заполярье.

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