Гонконг, Китай, , 04:13 — REGNUM Гонконгский метрополитен возобновил работу с утра воскресенья, пока в ограниченном режиме и будет закрыт в 21:00 (16:00 по Москве) для продолжения ремонта. Открыта лишь половина станций, интервал движения поездов будет увеличен, сообщил 6 октября оператор железнодорожного транспорта — корпорация MTR.

В MTR сообщили, что сообщение сегодня частично возобновилось, из-за серьёзных актов вандализма многие станции (45 из 93) пока закрыты. На ремонт повреждений оборудования и входов/выходов требуется время.

Работа метро в Гонконге была приостановлена с вечера пятницы из-за разрушений, устроенных радикальными антиправительственными демонстрантами. Весь субботний день метро было закрыто.

4 октября в Гонконге произошли массовые беспорядки после запрета ношения масок участникам протестных акций. Радикалы блокировали транспортные магистрали, громили магазины, правительственные здания и станции метро, устраивали поджоги, кидали в полицейских «коктейли Молотова». В субботу, когда вступил в действие запрет на ношение масок, а метро было закрыто, протесты приняли гораздо меньшие масштабы.