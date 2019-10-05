Тбилиси, , 21:11 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась комментировать новую информацию в связи с помилованием осужденных, согласно которой, президент помиловала осужденного за педофилию. Об этом 5 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Я не имею права давать разъяснения по поводу помилования. Хоть убейте, я не буду комментировать»

Ранее министр юстиции Тея Цулукиани заявила, что среди помилованных президентом лиц нет педофила. При этом министр отметила, что президент должна обосновать свое решение о помиловании. «Крайне важно, чтобы, президент, принимающий решение о помиловании того или иного человека, смог бы впоследствии объяснить мотивацию своего решения, если в отношении конкретного помилованного возникают вопросы», — сказала Цулукиани.

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