Екатеринбург, , 18:56 — REGNUM В Екатеринбурге произошла очередная за последние два дня загадочная смерть. На детской площадке в районе улицы Восточная погибла женщина 1978 года рождения, сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Тело отправлено на вскрытие. Причины смерти выясняются. По предварительным данным, криминальных следов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на детской площадке возле Педуниверситета нашли тело 21-летней девушки. По некоторым данным, она приехала из Челябинска и погибла так же, как и найденная на улице Восточной женщина.

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