Москва, , 18:13 — REGNUM В рамках реализации программы реновации жилья в Москве для 15,6 тыс. москвичей с ограниченными возможностями здоровья строятся квартиры по специально разработанным для них проектам. Об этом 5 октября сообщается на официальном сайте столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, первый жилой дом с квартирами для инвалидов уже сдан на улице Коминтерна.

«Особые проектные условия предполагают размещение таких квартир на первых этажах, обустройство более широких входных и межкомнатных дверей, монтаж в туалете, ванне и на кухне специальных переговорных устройств, размещение розеток на удобном уровне», — отметил он.

Глава Стройкомлекса подчеркнул, что благоустройство близлежащей территории также будет решено с учетом создания безбарьерной среды: отсутствие порожков на въезде в подъезд и наличие пандусов с минимальным углом наклона.

Напомним, программа реновации жилищного фонда Москвы стартовала в августе 2017 года. Она предполагает расселение около 5200 домов с более чем 350 тыс. квартир. В рамках программы за два последние года было введено в строй 47 жилых домов, общая площадь которых составила около 604 тыс. кв. м.

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