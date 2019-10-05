Екатеринбург, , 17:39 — REGNUM Художник и каллиграфист Покрас Лампас 5 октября прибыл в Екатеринбург и начинает восстанавливать арт-объект на площади Первой Пятилетки, который был испорчен рабочими в июле. «Супрематический крест» будет перерисован по новому, скорректированному проекту.

Перед командой художника стоит задача успеть до зимы. Отметим, снежный покров на Урале вполне может установиться в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, «Супрематический крест» был создан в рамках фестиваля «Стенограффия». Однако в июле его испортили рабочие во время дорожных работ. А затем вмешались православные активисты, которым не понравилось, что по кресту будут ходить ногами. После переговоров удалось достичь компромисса — Покрас Лампас скорректировал эскиз арт-объекта.

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